Türkiye'de orta yaş grubunda sıkça görülen bel fıtığı, erken teşhis ve doğru tedavi ile ameliyatsız iyileştirilebiliyor. Özel Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Zengin, bu hastalığın tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bel ağrısının yaygınlığı ve tedavi yöntemleri

Toplumun büyük bir kısmı hayatında en az bir kez bel ağrısı yaşıyor. Op. Dr. Zengin, bel ağrılarının %85'inin dinlenme ile geçtiğini, %14'ünün ise medikal, fizik veya cerrahi tedavi gerektirdiğini belirtti.

Bel fıtığı ve belirtileri nedir

Bel fıtığını tanımlayan ve belirtilerinden bahseden Zengin, “Beldeki omurga dediğimiz kemikler arasındaki yumuşak dokunun (disklerin) bulunduğu yerden çıkması ve yakından geçen sinirlere veya omuriliğe teması sonrası oluşan ağrıdır. Özellikle bacağa doğru yayılan bir ağrı bize bel fıtığını işaret eder. Yerinden oynayan yumuşak dokunun yerine ve etkilediği sinirin sıkışma düzeyine göre his kaybı (uyuşukluk) ve kuvvet kaybının eşlik ettiği bir takım işaretler izlenebilir” dedi.

Ameliyatsız tedavi yöntemleri

Op. Dr. Zengin, "Hatta zamanında bu şikayetlerle ilgili uzmana müracaat eden hastalarımızın yüzde 95'i ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuşabiliyor. Bel fıtığının başlangıç evresinde tespit edilmesi veya bel ağrılarına sebep olabilecek sinirlerin geçtiği kanalda eklem büyümesine bağlı ağrı oluşmasına ve daha önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ancak yeterli düzeyde şikayeti geçmemiş hastalara yaklaşık 3 milimetre gibi çok küçük bir açıklıktan giriliyor. Genel anestezi, yara, dikiş, pansuman gibi durumların söz konusu olmadığı lokal anesteziyle ortalama 30 dakikalık bir işlem ile tüm bel fıtıkları tedavi edilebilir. Aynı zamanda bu işlem ile ayrıntılı bir görüntüleme sağlanarak tanının da netleşmesi ve hastanın mevcut sorunları ile ilgili kesinlik sağlar. Girişimden 4 saat sonrada hasta yürür vaziyette yaşama dönebilir. Sonuç olarak dinlenme ile geçmeyen bel ağrılarınızı ihmal etmediğimiz zaman erken dönemde ameliyatsız basit yöntemlerle eski sağlığınıza kavuşmanız mümkündür” sözleriyle ameliyatsız tedavinin mümkün olduğundan bahsetti. Dr. Zengin, dinlenme ile geçmeyen bel ağrılarını ihmal etmemenin önemini de vurguladı.