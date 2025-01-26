Belarus’ta halk, devlet başkanlığı için yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Mevcut Başkan Aleksandr Lukaşenko’nun yedinci dönemi için yarışacağı seçimleri kazanması bekleniyor.

Belarus’ta halk genel başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede 1994’ten beri görevde olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan seçimler için vatandaşlar, yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Toplamda beş adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi, 20.00’ye kadar devam edecek. Yaklaşık 6,9 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 5 bin 325 oy kullanma merkezi kuruldu. Seçim, kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 50’sinin katılım sağlamaması hâlinde geçersiz sayılacak ve yüzde 50’den fazla oy alan aday, devlet başkanı seçilecek. Adayların ilk turda bu orana ulaşamaması hâlinde ise seçimin ikinci turu 12 Şubat tarihinde yapılacak.

Erken oylama sürecinde katılım oranı yüzde 41,81

Ülkede Devlet Başkanlığı Seçimi için erken oylama, 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Merkezi Seçim Komisyonu, cumartesi günü yaptığı açıklamada kayıtlı seçmenlerin yüzde 41,81’lik bölümünün beş günlük erken oylama sürecinde oy kullandığını açıkladı.

Lukaşenko’ya karşı kimler yarışıyor?

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1994’teki seçimleri kazanarak Belarus’un ilk ve tek devlet başkanı olan Lukaşenko’ya karşı seçimde dört aday yarışacak. Bu adaylar, Belarus Liberal Demokratik Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Komünist Partisi Merkez Komistesi Birinci Sekreteri Sergey Sirankov, 2020 Devlet Başkanlığı Seçiminde de yer alan eski milletvekili Anna Kanapatskaya ve Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak’tan oluşuyor.

Avrupa Parlamentosu “düzmece” olarak nitelendirdi

Avrupa Parlamentosu, 22 Ocak Çarşamba günü kabul edilen bir karar tasarısında, Belarus’taki seçimi “düzmece” olarak nitelendirdi ve Avrupa Birliği’ne (AB) seçimin meşruiyetini reddetme çağrısı yaptı. 567 parlamenterin desteği ile kabul edilen karar tasarısında Belarus’taki siyasi tutukluların durumundan derin endişe duyulduğu da ifade edildi.

2020’deki seçimin ardından protestolar yaşanmıştı

Belarus’ta 9 Ağustos 2020 yılında yapılan son devlet başkanlığı seçiminde görevdeki Lukaşenko altıncı dönemi için seçilmiş ve resmî sonuçlara göre yüzde 80 oranında oy almıştı. Seçimde Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya’nın oyu ise yüzde 10 seviyesinde kalmıştı. Seçimin ardından muhalefet Tikhanovskaya’nın oylarının çalındığını iddia etmiş ve ülke aylarca süren protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Muhalifler, bugün gerçekleştirilen seçimin ağustos ayında yapılması planlanırken ocak ayına ertelenmiş olmasını da soğuk hava nedeniyle protesto gösterilerinin engellenebilmesi amacı taşıdığını söylüyor.