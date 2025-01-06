Belçika Başbakanı Alexander De Croo, başbakanlık konutuna bıçakla girmeye çalışan bir kişinin, polis tarafından hızlı ve etkili bir şekilde yakalandığını açıkladı. Olayın ardından De Croo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırı sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti. Saldırganın yakalanmasının ardından soruşturmanın başlatıldığını ifade eden De Croo, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Şüpheli gözaltına alındı

Belçika polisi, saldırıya dair yaptığı açıklamada, bıçak taşıyan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, saldırganın askeri personeli tehdit ettiği bilgisini paylaşırken, saldırının arkasındaki motivasyonun henüz netleşmediğini belirtti.