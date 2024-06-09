BRÜKSEL (AA) - Belçika'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP), ülkenin federal parlamentosu ve bölgesel parlamento seçimleri için oy veriyor.

Hem AP hem de federal yapıdaki ülkenin genel seçimleri için 6 pusula üzerinden karar vermek üzere Belçikalı seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Seçmen yaşının düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 16 yaşından büyükler oy kullanabilecek.

720 sandalyeli AP'ye 22 vekil gönderecek olan Belçika'da 8 milyon civarı seçmen bulunuyor.

Belçika Federal Parlamentosuna 150, Flaman Bölgesi Parlamentosuna 124, Brüksel Başkent Parlamentosuna 89 ve Valon Bölgesi Parlamentosuna 75 milletvekili seçilecek.

Belçika'da nüfusu yaklaşık 350 bini bulan Türk toplumundan da çok sayıda aday yarışıyor.

- Seçim sonrası beklentiler neler?

Belçika'da bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ekonomik açıdan daha müreffeh olan Flaman bölgesi, sık sık daha fazla özerklik ve kendi maliyesi üzerinde daha fazla kontrol talep ederken ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan Valon bölgesiyse daha güçlü federal birlik ve kaynakların eşitlikçi dağıtılmasını istiyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.

Flaman bölgesinde yarışın aşırı sağcı ve milliyetçi partiler arasında, Fransızca konuşulan Valon ve çift dilli Brüksel-Başkent bölgesinde sosyalist ve liberal partiler arasında geçmesi bekleniyor.

- Aşırı sağcı Vlaams Belang'ın performansı merak konusu

Seçim kampanyası döneminde en dikkat çekici konu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Flaman bölgesinde anket sonuçlarına göre aşırı sağcı Vlaams Belang'ın (VB) birinci parti çıkacağı öngörüsü oldu.

Göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan VB'nin yüzde 27, milliyetçi çizgideki N-VA'nın yüzde 20 oy alacağı tahmin ediliyor.

"Geleceğimizi kendi elimize almak” sloganıyla VB, ülkenin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Valon bölgesinden ayrılmayı savunuyor.

- Mevcut hükümetin yapısı nasıl?

Mayıs 2019'da yapılan seçimlerin ardından hükümet, Ekim 2020'de kurulabilmişti.

Flaman liberal Open VLD partisinden Alexander De Croo liderliğindeki federal hükümet, liberaller, sosyalistler, yeşiller ve Hristiyan demokratlarlardan oluşan 7 partili kırılgan yapıya sahip.

De Croo hükümeti, kemer sıkma önlemleri ile sosyal harcama ihtiyacını dengelemeye çalışan anlayışı benimsedi. Hükümetin odaklandığı temel noktaların arasında konut krizi, sağlık reformu ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesi yer aldı.

- Seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Sandıkların 16.00'da kapanmasıyla oy sayım süreci başlayacak.

İlk sonuçların saatler içinde, kesin sonuçların da 10 Haziran'da açıklanması bekleniyor.