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Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde mayıs ayında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

ULB yönetimi, 28 Mayıs'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Polisin müdahalede bulunmadığı eylem de gözaltına alınan olmadı.

Polisin öğrencilerin İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmelerini engellemek için üniversite çevresine barikat kurduğu görüldü.

Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ve boyunlarına astıkları Filistin kefiyesi ile sloganlar eşliğinde üniversite dışına çıkıp çevresinde yürüdükten sonra tekrar kampüse döndü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden öğrenciler, " Filistin 'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "İsrail teröristtir" ve "İsrail suçludur" sloganları attı.

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