Kanal D'nin 'Annem Ankara' dizisinin kadrosuna katılan Belçim Bilgin, dizideki Sevinç karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni rolü hakkında açıklamalarda bulunan Bilgin, projeye dahil olmanın kendisine büyük bir heyecan verdiğini belirtti.

"Çok özel bir işin içindeyim"

Bilgin, "Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana. Bu kadar dokunaklı, psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika" dedi. Kendisi için büyük anlam taşıyan bu projede yer almanın özellikle özel olduğunun altını çizen Bilgin, doğup büyüdüğü Ankara ile bağlarını vurguladı:

"Doğma büyüme Ankaralı olmam, annemin Ankaralı olması, çocukluğumu orada geçirmiş olmam, dedemin adının Hasan (Çelik) olması ve dedemin vefat ettiği gün bu senaryonun bana karakter dökümünün gelmiş olması projeyi daha da özel yapıyor."

Dedesiyle bağlantılı hissettiren hikaye

Bilgin, dedesinin de inşaat mühendisi olduğuna ve senaryonun onun vefatından sonra kendisine gelmiş olmasının, projeye metaforik bir anlam kattığını belirtti:

"Dedem de hatırı sayılır bir inşaat mühendisiydi. Sanki onun hikayesine de başka bir yerden metaforik olarak selam çakıyormuş gibi hissettirdi."

"İnsani bir hikayeye çok ihtiyacımız var"

Başak Angigün'ün senaryosunu yazdığı gerçek bir hikayede yer almanın büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Bilgin, "Böyle derinlikli hikayelerin tutkunuyum. Başak olağanüstü bir hikaye yaratmış. Bu kadar dokunaklı, bu kadar naif ve bu kadar insani bir hikayeye çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kudretli ve güçlü"

Bilgin, Sevinç karakterini ise şu sözlerle tanımladı:

"Daha önce oynadığım hiçbir karaktere benzemeyen bir karakter. Kudretli ve güçlü, hayata sert bir yerden tavır alan bir kadını oynamak, benim içimde de bambaşka kapıların açılmasına sebep olacak. Hatta bunu hissediyorum ve bu çok keyifli."