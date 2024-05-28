Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek Ödemiş'teki süs bitkileri üretimi hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara’daki programlara katılan Başkan Mustafa Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Ziyarette, Ödemiş’in tarihi, kültürü ve ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Özellikle Ödemiş’e yapılacak hizmetler ve işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ödemiş süs bitkileri üretimi gündemde

Görüşmede, süs bitkileri sektöründe Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Ödemiş'teki üretim ve bitki türleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ANFA ekiplerinin önümüzdeki günlerde Ödemiş’e gelerek üretim sahalarında incelemeler yapması planlanıyor.

Gelecek planları ve işbirliği

Başkan Mustafa Turan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak Ödemiş’e değer katacak projeler üzerinde durduk. ANFA ekiplerinin ziyareti, süs bitkileri üretiminde daha güçlü bir işbirliği sağlayacak" dedi.