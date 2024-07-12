Bayraklı Belediyesi’ndeki benzerlerine güç rastlanır atama gündem oldu. Haber ilk ‘Gündeme Bakış Sitesi’nde yer aldı. Bayraklı Belediyesi’nde çalışan memurlar, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesini yasal üst sınırdan vereceğini açıklayan Belediye Başkanı İrfan Önal’a tepki olarak eylem düzenledi. Belediyenin hemen girişindeki eylemler 10 gün sürdü.

Sendikanın öncülüğünde eyleme katılan memurlar ellerinde pankartlarla haklarını aradılar. Eyleme katılan memurlardan Helen Gökdemir, önce, “Hiç hoş gelmedin Başkan”, sonra da “Talimatlı Başkan İstemiyoruz” yazılı pankartlarla en ön sıralarda yer aldı. Eylemlerden sonra memur Helen Gökdemir, “Kütüphane Müdürü” olarak atandı.

Kendisini protesto eden memuru “Kütüphane Müdürü” yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı atamalarda sadece liyakati göz önüne aldığını belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşların yasal çerçevede eylem yapma hakları var. Onlar da yasaların kendilerine verdiği hakkı kullandılar. Bu nedenle onlara kızmam, kin duymam benden beklenemez. Biz emeğin hakkını en iyi bilenlerdeniz. Bu nedenle atamayı yaparken asla o protestoyu aklıma bile getirmedim. Görev verirken liyakate bakarım. Bu arkadaş eylem yapmış beni çok ilgilendirmiyor. Ortada bir görev varsa o görev onu en iyi yapacak olana verilir. Biz böyle öğrendik. Bu nedenle de yasal hakkını kullanarak eylem yapan arkadaşa karşı bir tutum içine girmedik. Verdiğimiz görevi en iyi onun yapacağına inandığımız için atamayı yaptım. Hayırlı olsun…”