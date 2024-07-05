Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bizler her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız. Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Tarık Kesekçi Parkçı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada bulunan Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) , Gönüllü Eğitim Merkezi ve Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi’ni gezen Arı, burada devam eden kurslar ve gençlik projeleri hakkında bilgi aldı.

Arı, “Belediyemizin tüm imkânlarını şehrimizin gençleri için kullanacağız. Bizler her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız, donanımlarını artırmamız gerekiyor. Amacımız daha donanımlı, spor, sanat ve kültürle iç içe kendini geleceğe hazırlayan özgüvenli gençler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü gençler bizim geleceğimiz.” diye konuştu.