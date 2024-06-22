Edirne'de önceki gece saat 01:00 sularında 1. Murat Mahallesi Tahsin Şıpka caddesi üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın'ın evinin önünde havaya 10 el havaya ateş edildiği olayın Başkan Akın’a gözdağı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İddialara göre; Başkan Akın’ın Fatih Mahallesi Tahsin Şipka Caddesi üzerinde bulunan ikameti önünde önceki gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler gece yarısından sonra havaya ateş etti. Olayın Başkan Akın’a gözdağı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Edirne polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki görüntüler inceleniyor. İncelemenin sonunda olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve Başkan Akın’la ilgisinin olup olmadığı ortaya çıkacak.