Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül, kaldırımda yürüdüğü sırada, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Bu sırada araya girmeye çalışan vatandaşlar ve esnaf ise polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engelledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, valilikten yapılan açıklamada polis memuru ve belediye çalışanının açığa alındığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gazeteci Aygül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darbedilirken, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru E.K. ise araya girmek isteyen vatandaşları ve esnafı silah gösterip, iterek engelledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çok sayıda yumruk darbesiyle yaralanan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir." (DHA)

FOTOĞRAFLI