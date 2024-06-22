Nevşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinin aksamaması, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram tatili geçirebilmeleri amacıyla nöbetçi ekipleriyle görev başındaydı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Nevşehir Belediyesi bayram tatili öncesinde nöbetçi ekipler oluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram tatili boyunca görev yaptı.

Bayram ve bayram tatili süresince 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen tüm istek ve şikâyetlere çözüm üreten belediye ekipleri, temizlik çalışmaları ile birlikte park ve bahçelerin yanı sıra yol, yaya kaldırımları, cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını da aksatmadan sürdürdü.