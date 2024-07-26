Belediye Kütahyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor'dan genç kanat oyuncusu Eray Akar'ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Süper Lig'den kiralık geldi

Eray Akar, futbola Hatayspor altyapısında başladı ve burada U19 takımıyla çıktığı 32 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de A takım formasıyla da 1 maçta görev aldı. Ardından 2. Lig ekibi Afyonspor'a transfer olan Akar, burada 1.5 sezon boyunca 44 maçta forma giydi. Gösterdiği performansla Bodrumspor FK'ya transfer olan genç yetenek, takımıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.