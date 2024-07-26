Belediye Kütahyaspor, Süper Lig ekibi Bodrumspor’dan 2003 doğumlu kanat oyuncusu Eray Akar ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Genç yetenek Belediyespor’da

Hatayspor altyapısında yetişen ve U19 takımıyla 32 maçta 10 gol atan Eray Akar, bu performansıyla dikkat çekti. Ardından A takıma yükselerek Süper Lig’de bir maçta forma şansı buldu. 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’a transfer olan Akar, burada 1.5 sezonda 44 maçta mücadele etti. Başarılarıyla kendini kanıtlayan genç oyuncu, Bodrumspor FK’ya transfer olarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.