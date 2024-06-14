Belediye, bayram süresince kesim yerlerini belirleyerek hazırlıklarını tamamlamış durumda. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre görev yapacakları bildirilirken, özellikle gıda satışı yapan işyerlerinde sıkı denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı. Vatandaşların bozuk ve miadı dolmuş gıdalarla karşılaşmamaları için önlemler alınacak.

Belediye ayrıca, olası su, yol ve kanalizasyon arızalarına karşı uzman ekipleri hazır bulunduracak. İtfaiye servisi ise her türlü yangın ve doğal afet durumuna karşı görev başında olacak şekilde planlanmış. Temizlik İşleri Müdürlüğü de bayram süresince temizlik hizmetlerini aksatmayacak önlemleri aldı.

Kurban kesimlerinde ise usulsüzlükleri önlemek amacıyla kurban kesim belgesi olmayan veya usulüne uygun olmayan kesim yapan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda ALO Zabıta 153 veya diğer ilgili numaraları arayarak bildirimde bulunabileceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, bayram süresince gerekli tüm önlemlerin alındığını ve yeterli miktarda görevli ekipmanın bulundurulacağını kaydetti.