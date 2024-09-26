Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimi gören öğrenciler için eğitim ve barınma desteği sağlayacak "Muğla’nın Fidanları" projesini başlattı. Bu projeyle, eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler ve bağışçılar, belediyenin resmi web sitesi aracılığıyla buluşturulacak.

Bağışçı ve Öğrenci Eşleştirmesi Online Yapılacak

Proje kapsamında, bağışçı olmak isteyenler ile destek almak isteyen öğrenciler, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Eğitim desteği olarak, öğrencilere her yıl 10 ay boyunca ayda 1.000 TL ya da 5.000 TL barınma yardımı yapılacak. Eşleştirme sistemi sayesinde öğrencilerin IBAN numaraları doğrudan bağışçılarla paylaşılacak ve destek ödemeleri öğrencilere doğrudan iletilecek.

Eğitim ve Barınma Desteğiyle Geleceğe Yatırım

Bu sistemle öğrenciler, hem eğitimlerine odaklanabilecek hem de maddi sıkıntılarını hafifletebilecek. "Muğla’nın Fidanları" projesi, Muğla'da öğrenim gören öğrenciler için önemli bir sosyal destek mekanizması oluşturmayı hedefliyor. Başvuruların hızla kabul edildiği projede, desteklerin doğrudan öğrencilere ulaşması da büyük bir avantaj sağlıyor.