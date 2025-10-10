Taslak çalışmaya göre, belediyelerin bütçelerinde temel hizmetlere öncelik verilecek, konser, tanıtım, temsil ve ağırlama gibi kalemlere ayrılan ödenekler ise sınırlandırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yasama döneminde yaptığı grup toplantısı konuşmasında ve 1 Ekim’deki TBMM açılış oturumunda verdiği mesajların ardından harekete geçen AKP kurmayları, yerel yönetim mevzuatında geniş çaplı düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Erdoğan, “Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Belediyelerin bütçesi ‘öncelikli hizmetlere’ yönlendirilecek

Hazırlanan düzenleme kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yeniden ele alınıyor. Amaç, belediyelerin gelir kalemlerini güçlendirmek ve kaynakların asli hizmet alanlarına yönlendirilmesini sağlamak.

Yeni sistemle belediyeler, içme suyu, kanalizasyon, atık su altyapısı, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım–onarım ve benzeri temel insani ihtiyaçlara yönelik hizmetleri öncelikli olarak yerine getirmekle yükümlü olacak. Bu kalemlere ayrılan bütçenin dışındaki harcamalara ise sınırlama getirilecek.

Özellikle kültürel etkinlikler ve tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçelerde kesintiye gidilecek. “Halkla ilişkiler, basın-yayın, tanıtım, başkanlık temsil ve ağırlama giderleri, konser” gibi başlıklar altında yapılan harcamalar hem üst sınırla kısıtlanacak hem de sıkı bir denetim mekanizmasına tabi tutulacak.

Emlak vergilerine üst sınır gündemde

Düzenleme paketinde yalnızca harcamalara değil, gelir kalemlerine ilişkin yenilikler de bulunuyor. Son dönemde büyükşehirlerde bazı bölgelerde yaşanan yüksek oranlı emlak vergisi artışları kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

AKP’li kurmaylar, belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan emlak vergilerinde fahiş artışların önüne geçmek için yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Buna göre, kıymet artışı yaşanan bölgelerde belli oranlarda artış yapılabilecek ancak bu oranlar belirli bir üst sınırı geçemeyecek. Yeniden değerleme oranlarının da güncellenmesi değerlendirilen seçenekler arasında.

Kurmaylar, “Bazı yerlerde artışlar belirlenirken belediyeler gelir kaybına uğradı, ama değerlenen bölgeler de var. Oralarda artış yapılabilir ama bu belli bir oranı geçmemeli” değerlendirmesini yaptı.

AKP’nin yürüttüğü çalışmada, düzenlemelere ilişkin belediyelerin, ilgili kamu kurumlarının ve yerel yönetim birliklerinin görüşleri alınmaya başlandı. Taslağın önümüzdeki yasama döneminde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.