Son yıllarda yeraltı su kaynaklarının azalması ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın direktifleri doğrultusunda yapılan kapsamlı çalışmalarla giderildi.

Ekipler, bölgeye su takviyesi ve Betçe Projesi’nin 2. Etabı kapsamında gerçekleştirilen su aktarımı ile sorunu çözdü. Yazı Mahalle Muhtarı Mert Yalçın, bölgedeki su sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Son yıllarda su kaynaklarının azaldığı ve nüfusun arttığı bir dönemdeyiz. MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bu süreçte gösterdiği destekle su sıkıntısı önemli ölçüde hafifletildi. 2 tanker su desteği aldık ve bu durum bizi çok sevindirdi. Bu sayede vatandaşlarımız mağdur olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tahmin ediyorum ki, 2 gün içinde bölgede su sorunu kalmayacaktır,” dedi.

Datça Betçe Projesi’nin 2. Etap projesi, bölgenin kurak yapısı ve kısıtlı su kaynakları dikkate alındığında büyük önem taşıyor. Projenin yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor. Yalçın, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Datça Betçe Projesi bizim için kritik bir proje. Bu projeyle birlikte bölgedeki su sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.