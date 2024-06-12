BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk sanatları ve Türk mutfağının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un davetiyle büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte, ebru, hat, ağaç baskı gibi geleneksel sanatlar tanıtıldı.

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Filistin, Fas, Avusturya, Güney Kore, Japonya, İsviçre, Çekya, Endonezya, Meksia, Slovakya, Arnavutluk, Kanada, Finlandiya, Azerbaycan, Pakistan ve Bulgaristan'ın Belgrad büyükelçilerinin eşlerinin katıldığı programda, Türkiye'nin farklı yörelerine ait mutfaklardan yemekler de ikram edildi.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) programlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, amaçlarının geleneksel Türk sanatlarını tanıtmak olduğunu söyledi.

Geleneksel sanatları konuklarının uygulamalı olarak görmesini istediklerini dile getiren Aksoy, konuklara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ebru, hat ve ağaç baskı hakkında detaylı bilgi veren Aksoy, etkinlikte ikram edilen Türk yemeklerini de tanıttı.