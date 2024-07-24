İzmir’in önemli ulaşım noktalarından Belkahve Tüneli’nde bu sabah Kemalpaşa istikametine doğru ilerleyen bir araçta trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tüneldeki sol ve orta şeritler trafiğe kapandı, akış sağ şeritten sağlanıyor.

2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu

Olay sonrası, tünelin sol ve orta şeritlerinin kapanmasıyla birlikte, trafik akışı sağ şeritten düzenleniyor. Kazanın etkisiyle bu noktada yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle araçların tünel dışına yönlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer bilgilendirdi

Yetkililer, güzergahı kullanacak olan sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Kazanın meydana geldiği noktadaki çalışmalar tamamlandığında, sol ve orta şeritlerin yeniden trafiğe açılacağı belirtiliyor.