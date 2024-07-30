Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bella Hadid, reklamın tarihsel bağlamı hakkında bilgisi olmadığını belirterek, Filistin'in terörizmle eşdeğer tutulmasının haksızlık olduğunu vurguladı.

"Tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu

Bella Hadid, yaptığı açıklamada, reklamın tarihsel bağlantıları hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını belirtti. "Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu," diyen Hadid, bu durumun kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Hadid, Filistin'in terörizmle yan yana konulmasının yanlış olduğunu belirterek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı," dedi. Ünlü model, Filistin halkının barış ve adalet arayışının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşanan trajik olayların kendi projeleriyle herhangi bir bağlantısı olamayacağını ifade eden Hadid, bu konuda yapılan yanlış yorumların kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi. Münih Olimpiyatları'nda, Filistinli bir grubun İsrailli sporcuları rehin alması ve sonucunda 11 sporcunun hayatını kaybetmesi, tarihte acı bir iz bırakmıştı.