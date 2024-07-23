Alman spor giyim devi Adidas, Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid'i İsrail destekçisi lobi gruplarının baskısı nedeniyle reklam kampanyasından çıkarması sonucu büyük bir boykot dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hadid, uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunan açıklamalarıyla biliniyor. Bu gelişme, sosyal medya kullanıcılarının ve aktivistlerin Adidas’a yönelik tepkilerini artırdı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Adidas’ın kararı sonrası sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı Hadid’i savunarak Adidas’a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bella Hadid bir kahraman! Umarım Adidas boykottan zarar görür" derken, bir diğeri "Bella Hadid'e yaptıkları korkakça muamele yüzünden Adidas almıyorum" ifadelerini kullandı. Tepkiler, kısa sürede boykot çağrılarına dönüştü.

"Adidas, adios"

Kullanıcılar, Adidas'a yönelik boykot çağrılarını "Adidas, adios" sloganıyla duyurdu. Bir kullanıcı, "Soykırım suçlularını cesaretlendirenler, dürüstçe kazandığımız paradan hiç para almamalı" derken, başka bir kullanıcı da "Araplar ve Filistin yanlısı boykot Starbucks ve McDonald's'ta deprem oluyor... Adidas, adios!" paylaşımını yaptı.

Boykot hareketlerinin etkisi

Siyasi analist Sami Hamdi, boykotların İsrail'i destekleyen diğer şirketlere de yayıldığını belirtti. Hamdi, "McDonald's, Starbucks, KFC gibi markalar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki boykot hareketlerinin etkilerini şimdiden yaşamaya başladı. Adidas da aynı şekilde boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlandı" dedi.

Adidas’ın satışları ve bölgesel dağılımı

Adidas'ın 2023 yıllık raporuna göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, 8,2 milyar avroluk satışıyla şirketin toplam satışlarının %39'unu oluşturuyor. Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlar 2,3 milyar euro ile küresel satışların %11'ini oluşturuyor. Bu bölgeler, Adidas'ın satışlarının %50'sine denk geliyor.

Adidas’tan özür ve Hadid’in hukuk mücadelesi

Adidas, tepkilerin ardından Bella Hadid ve diğer isimlerden özür dileyerek "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasını yaptı. Ancak, markanın tutumunda bir değişiklik olmadı. Hadid, yaşananlar üzerine bir hukuk ekibi ile anlaştı. Adidas, trajediye asla atıfta bulunmayı amaçlamadığını belirterek reklamı revize etme planlarını duyurdu.