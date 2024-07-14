Eskişehir'de sokak sanatçılığı yapan bir genç ve arkadaşı bugün şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik eden yaşlı adam ile güne başladı.

Cem Karaca'nın yazıp seslendirdiği, daha yakın tarihlerde ise Barış Akarsu'nun yorumu ile yeniden dillere pelesenk olan Islak Islak isimli şarkıyı gitarı ile söyleyen gence, yoldan geçen yaşlı bir adam eşlik etti.

Yaşlı adamın eşlik ederken şarkıyı yaşaması ve coşkusu, hem sokak sanatçısı genci hem de sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

Yaşlı adamın hayat dolu çoskusu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.