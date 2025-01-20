Benfica ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 21 Ocak Salı günü (yarın) saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio da Luz stadında gerçekleşecek ve Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Takımların durumu ve puan tablosu

Barcelona: Hansi Flick yönetiminde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan topladı. Takım, grupta 2. sırada yer alıyor.

Benfica: 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

Barcelona, galibiyetle liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedeflerken, Benfica sahasında kazanarak grupta üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Milli futbolcular Kerem ve Orkun oynayacak mı?

Benfica’nın kadrosunda yer alan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, performanslarıyla dikkat çekiyor. Teknik ekip, iki oyuncunun da Barcelona karşısında ilk 11’de sahaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

İki takım arasında daha önce oynanan maçlar

Benfica ile Barcelona toplamda 9 kez karşı karşıya geldi:

Barcelona: 3 galibiyet

Benfica: 2 galibiyet

Beraberlik: 4 kez

Muhtemel 11'ler

Benfica:

Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Florentino, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

Barcelona:

Pena, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski

Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği bu mücadelede, iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu kritik karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’nde üst sıraları şekillendirecek.