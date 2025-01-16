Portekiz Ligi’nin 18. haftasında heyecan verici bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ligin üst sıralarını zorlayan Benfica, sahasında Famalicao’yu ağırlayacak. Sporting Lizbon galibiyetiyle moral bulan Benfica, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Famalicao karşısında rövanşı almak istiyor.

Benfica - Famalicao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 16 Ocak 2025

Saat: 22.45 (TSİ)

Stat: Estádio da Luz

Yayın: TRT Spor (şifresiz)

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’e dönüyor mu?

Benfica’nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 13 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkısıyla takımını sırtlamayı başardı. Ancak son iki karşılaşmada yedek soyunan Kerem, bu performansının gerisinde bir grafik çizdi. Teknik direktör Bruno Lage, Kerem’in Famalicao karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’e dönmesini planlıyor.

Benfica ve Famalicao’nun durumu

Benfica: Portekiz Ligi’nde üçüncü sırada yer alan Benfica, 37 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Famalicao: Ligde 17 maçta 20 puan toplayarak 9. sırada bulunan Famalicao, 4 galibiyet ve 8 beraberlikle dengeli bir performans sergiliyor.

Muhtemel 11’ler

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes; Kerem, Orkun, Di Maria, Pavlidis

Famalicao: Carevic; Pinheiro, Mihaj, De Haas, Soares; Van de Looi, Konu; Sorriso, Sa, Dias; Aranda

Famalicao’nun dikkat çeken performansı

Hugo Oliveira’nın öğrencileri, sezonun en fazla berabere kalan takımlarından biri. Dengeli oyun tarzlarıyla tanınan ekip, güçlü Benfica karşısında sürpriz bir sonuç için mücadele edecek.