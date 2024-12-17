Bugün bambaşka bir yazı düşünmüştüm köşemden aktarmak için. Ancak basında yer alan bir haber tüm planlarımı değiştirmeme neden oldu.

Okyanus Yedilisi (Ocean 7) olarak adlandırılan dünyanın en zorlu açık deniz yüzme projesini tamamlamak için mücadele veren ve “7 açık su kanalını geçen ilk Türk kadın sporcu olmak istiyorum” diyen Bengisu Avcı’nın son başarısını okurken yönümü de değiştirmiş oldum.

Sporda pek çok branş vardır. Ancak, yanılmıyorsam en çok ilgi çekeni ve rağbet göreni de futbol olmuştur. Futbol maçları, halkın ilgisi nedeniyle yazılı ve görsel basında da ilk sıralarda yer alır. Belki ardından basketbol daha sonra da voleybol gelir.

Ancak, bana göre ülkemiz açısından bugün çok çok önemli bir haber yer aldı medyada.

Okyanus Yedilisi (Ocean 7) olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü projesini tamamlamak için 5’inci etabı da bitiren ilk Türk kadını olan İzmirli Bengisu Avcı’nın son başarı öyküsüydü bu.

Daha önceleri, Manş Denizi, Catalina, Cook Boğazı ve Cebelitarık’ı aşmayı başaran ultra maraton milli yüzücümüzün çok önemli bu son başarısını sizlerle paylaşmak istedim.

Haberin bazı bölümleri şöyleydi: ‘OKYANUS Yedilisi’nde beş parkuru geçen ilk Türk kadını ve IWSA Kış Yüzme Dünya Şampiyonası rekortmeni Bengisu Avcı, Amsterdam’da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.

19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonda 5 derecenin altındaki suda, önce 1000 metrede birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, ikinci gün de 100 metre kurbağalamada birinci olurken, 4x50 metrede de Bengisu Avcı, EgorTropeano, İrem Damar ve Berker Göker’den oluşan ekip tüm rakiplerini geride bıraktı.

Buz gibi sularda gerçekleşen yarışmanın sonunda açıklamalarda bulunan milli yüzücümüz, ‘Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yapıp kuzey Avrupa’da, buz gibi suda yarışmak gerçekten çok zordu. Çanakkale’deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno-İtalya’da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettik’ dedi.

Bu arada önemli badireler atlattığını da biliyoruz. Manş Denizi ile başlayan süreçte donma tehlikesinin yanında, bundan önceki Molaki parkurunda ‘kutu denizanası’ denilen en zehirli türlerden birinin saldırısına da uğramışlığı var. Önce sağ koluna daha sonra da boynuna yapışınca tüm mücadelesi son bulur ve tekneye alındıktan sonra parkurdan çekilmek zorunda kalır.

Ultra maraton milli yüzücümüz, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru’yu da (Japonya) geçtiği takdirde Okyanus Yedilisi’ni tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını alacak.

Manş Denizi'ni de en hızlı yüzerek geçen Türk kadını İzmirli Bengisu Avcı, ülkemizin gururudur.

Başarıları manşetlerden verilmelidir ki gençlerimize de örnek olsun…