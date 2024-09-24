Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefinin beşinci parkuru olan Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor.

Zorlu parkurda hedef 11 saat

Bengisu Avcı'nın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sidrex’in sponsorluğunda İrlanda’ya ulaşan Avcı, Donaghadee'den Portpatrick'e uzanan 35 kilometrelik parkuru tamamlamak için kolları sıvadı. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor, ancak kesin tarih deniz ve hava koşullarına bağlı olarak belirlenecek.

"Sudaki Yaşam" amacıyla gerçekleşecek

Bu geçiş, Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 küresel amaçtan biri olan "Sudaki Yaşam" teması çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Bengisu'nun geçmiş başarıları

Bengisu Avcı, "7 Okyanus" projesi kapsamında daha önce Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook Boğazı'nı başarıyla geçmişti.