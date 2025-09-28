Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması’na katılan milli yüzücü Bengisu Avcı, kulaçlarını otizmli bireylere dikkat çekmek için attı. Ocean’s 7 etaplarını tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü olan Avcı, yarışta 3 bin metreyi tamamlayarak önemli bir mesaj verdi.

Yüzücüler Kuşadası'nda bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Kuşadası Otizm Derneği tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı, Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi'nde yapıldı. Etkinlik, otizmli çocuklara dikkat çekmek ve onların eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yarışa, Ocean’s 7 etaplarını tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü Bengisu Avcı da katıldı.

"Aramızda bir fark yok"

Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 137 numaralı sırt numarasıyla yarışa katıldı ve 3 bin metre kategorisinde kulaç attı. Etkinlikte, Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli yüzücü Tuna Tunca da yer aldı. Avcı, yarış sırasında otizmli bireyler için büyük bir mesaj verdi. "Aramızda bir fark yok" diyen Avcı, otizmli çocukların spor yaparken de başarılı olabileceğini vurguladı.

Yeni hedef Dünya Kış Yüzme Şampiyonası

Bengisu Avcı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, yeni hedefinin mart ayında Finlandiya’da düzenlenecek olan Dünya Kış Yüzme Şampiyonası’nda madalya kazanmak olduğunu belirtti. Çanakkale’deki antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ettiğini, soğuk suda çalışarak hazırlanmakta olduğunu söyledi. Avcı, "Ocean’s 7 etaplarını tamamlamak benim için büyük bir gururdu. Şimdi amacım kendi sporcularımı yetiştirmek" dedi.

Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması’na, Türkiye genelinden yaklaşık 135 amatör ve profesyonel yüzücü katıldı. Yarış, büyük bir coşku içinde sona erdi ve madalya töreniyle tamamlandı.