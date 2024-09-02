Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 4 Eylül 2024 Çarşamba akşamı Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Saat 21:30’da başlayacak olan konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bergama’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, Bengü’nün hayranlarıyla buluşması için büyük bir fırsat. Sanatçı, geniş repertuarıyla sevilen şarkılarını seslendirecek ve dinleyicilerine keyif dolu anlar yaşatacak. Konserin Bergama Cumhuriyet Meydanı gibi açık bir alanda gerçekleşmesi, müzikseverlere eşsiz bir atmosferde canlı performans izleme imkanı sunuyor.