Coşkulu Katılım, Birlik Mesajı

Konak’ın her mahallesinden gelen yüzlerce partili, delegeler, kadınlar, gençler, mahalle temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar adaylık açıklamasında yerini aldı. “Mahallemiz burada” pankartlarıyla alanı dolduran örgüt, Serkan Kalmaz’a güçlü destek verdi. Katılımın büyüklüğü birlik ve beraberlik mesajı niteliği taşıdı.

“Ortak Mücadeleyle Başarıya Ulaşacağız”

Serkan Kalmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim adım Serkan Kalmaz, sözüm yerde kalmaz. Bu yol tek bir kişinin değil, hepimizin yoludur. Cumhuriyetimizin kurucu değerleri, Atatürk’ün devrimleri ve örgütümüzün gücüyle Konak’ta yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Ortak akılla, ortak mücadeleyle başarıya ulaşacağız.”

Yeni Dönemin İlk Adımı

Kalmaz’ın adaylık açıklaması, CHP Konak örgütünde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumlandı. Katılımcıların coşkusu, alkış ve sloganlarla verdiği destek, seçim sürecinin Konak’ta örgüt tabanının sesiyle şekilleneceğini ortaya koydu.