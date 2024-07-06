Beta Yeni Han, içerisinde bulunan birbirinden lezzetli ve özel çikolatalarıyla dikkat çeken Benuta Artisan Chocolate House ile Dünya Çikolata Günü’ne özel, Callebaut iş birliğiyle lezzet dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 5 Temmuz Cuma günü Beta Yeni Han’da gerçekleşen etkinlikte el yapımı çikolatalardan premium çaylara uzanan özel ikramları deneyimleyen ziyaretçiler, keyifli aktiviteler ve yarışmalarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Tarihi Beta Yeni Han, Benuta markasının Callebaut ile gerçekleştirdiği keyifli bir workshop etkinliğine ev sahipliği yaptı. Beta Gıda'nın İstanbul İşletme Müdürü Hatice Uğur'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, çikolata severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik, Çikolata Akademisi İstanbul Baş Şefi Sayın Yeşim Erol'un çikolatanın büyüleyici tarihine dâir verdiği bilgilerle başladı. Ardından, deneyimli çikolata şefleri liderliğinde gerçekleştirilen workshop, katılımcılara kendi çikolatalarını yaratma fırsatı sundu. Davetliler, Beta Tea Earl Grey ile hazırlanan ganajları çikolatalara dolgu yapıktan sonra süsleyerek yaratıcılıklarını konuşturdular.

Bu özel etkinlik, çikolata ve çay tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşattı. Beta Yeni Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen workshop, katılımcılara çikolatanın büyülü dünyasında keyifli bir yolculuk sundu.

ÇİKOLATA VE ÇAYIN BÜYÜLEYİCİ UYUMU

Dünya Çikolata Günü kapsamında keyifli bir etkinlik düzenleyen Benuta, misafirlerini Beta Yeni Han’da çikolatanın büyüleyici dünyasını yapay zekâ perspektifinden yansıtan özel bir sergiyle karşıladı.

Çikolatanın sanatsal yönünü de gözler önüne sererek, ziyaretçilere görsel bir şölen hazırlayan Benuta, çikolataseverlerin beğenisini kazandı.

DAMAKLARI TATLANDIRAN, EĞLENCELİ DAKİKALAR

İstanbul’un lezzet klasiklerini ve mutfak kültürünü yaşatan Beta Yeni Han’da Benuta’nın çikolatası ve Beta Tea’nin çayı ile oluşan senteziyle çikolata ve çay lezzetlerinin benzersiz aromalarını birleştirdiği el yapımı çikolatalarıyla da eşsiz bir lezzet şöleni sundu. Etkinlik kapsamında, çocukları da unutmayan marka, hazırladığı renkli balonlar ve çeşitli çikolata temalı aktiviteler ile çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Katılımcılar, “Hangi Çikolata Türüsün?” yarışması ile farklı çikolata türlerini deneyimleyerek kendi damak zevklerine en uygun çikolatayı keşfederken, çikolata dünyasından ilham alınarak tasarlanmış, özel dekorlu fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirdi. Üstelik, yarışmaya katılan herkes, Benuta Artisan Chocolate House’un lezzetli ürünlerinde geçerli indirim çekleriyle avantajlı alışverişler yaptı.