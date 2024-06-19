İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, benzin ve motorine 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zamlar ne kadar etkileyecek?

Bu zamlar gerçekleşirse, İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira civarına, benzinin litresi ise 41,6 lira civarına yükselecek. Bu durum, hem sürücülerin hem de taşımacılık sektörünün bütçelerini önemli ölçüde etkileyecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin toplamıyla belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanır.

ÖTV: Benzin ve motorin için uygulanan ÖTV oranları farklıdır. Benzinde %80, motorinde ise %62,75 ÖTV uygulanmaktadır.

EPDK payı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen paydır.

KDV: Tüm ürünlerde olduğu gibi akaryakıt ürünlerinde de %18 KDV uygulanmaktadır.