Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor.

Brent petrol fiyatları etkili oldu

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında 13 kuruş artış gerçekleşti. Cumartesi gününden itibaren bu zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel motorin litre fiyatı 42.34 lira, benzin litre fiyatı ise ortalama 42.26 lira olarak belirlendi.

Fiyatlar değişkenlik gösteriyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, sürücülerin dikkatini çekiyor.