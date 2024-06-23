Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki pompa fiyatlarını etkiliyor.

Sektör kaynaklarına göre, 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satışa sunulacak.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kurlarındaki değişimler göz önünde bulundurularak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım firmaları arasındaki rekabet ve piyasada serbestlik ise şirketlere ve bölgelere göre küçük fiyat farklılıkları doğurabiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bağlı fiyat değişikliklerini duyuran tek sendika olan EPGİS'in, suç duyurusu ve dava süreci sonlanana kadar fiyat değişikliklerini paylaşmama kararı aldığı biliniyor. Bu durum, tüketicilerin fiyatlar hakkında doğru bilgiye erişimini etkileyebilir.