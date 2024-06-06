Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle vatandaşlar fiyatları takip etmeye devam ediyor.
Fiyatlarda indirim olacak mı?
7 Haziran 00:00'dan itibaren Benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.
6 Haziran itibarı ile güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa Motorin litre fiyatı 40,44
İstanbul Anadolu Motorin litre fiyatı 40,35
Ankara Motorin litre fiyatı 41,42
İzmir Motorin litre fiyatı 41,76
İstanbul Avrupa Benzin litre fiyatı 41,44
İstanbul Anadolu Benzin litre fiyatı 41,33
Ankara Benzin litre fiyatı 42,41
İzmir Benzin litre fiyatı 42,66
İstanbul Avrupa LPG fiyatı 20,19
İstanbul Anadolu LPG fiyatı 19,64
Ankara LPG fiyatı 20,19
İzmir LPG fiyatı 19,89