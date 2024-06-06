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6 Haziran itibarı ile güncel benzin ve motorin fiyatları:

7 Haziran 00:00'dan itibaren Benzin e 1 lira 25 kuruş, motorin e ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin etkisiyle vatandaşlar fiyatları takip etmeye devam ediyor.

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