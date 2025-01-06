7 Ocak itibarıyla benzine yapılacak 1 lira 27 kuruşluk zam sonrası, İstanbul'da 1 litre benzinin fiyatı 45 liranın üzerine çıkacak. Ancak, bu artışın ardında dikkat çeken bir başka konu var: Benzindeki vergiler.

Benzin fiyatının yüzde kaçı vergi?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün açıklamalarına göre, 1 litre benzindeki vergiler oldukça yüksek. 1 litre benzinin fiyatının yaklaşık %60-70'i vergi olarak alınıyor. Yani, şu anda benzinin litre fiyatının yaklaşık 30 lira kadarı vergi oluyor. Bu, motorlu taşıtlar vergisi olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi vergilerden oluşuyor.

Benzin Fiyatının Dağılımı:

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi): Benzin fiyatlarının büyük bir kısmı, bu vergiden oluşuyor. Her litre benzinde bu vergi, benzinin toplam fiyatının önemli bir kısmını alıyor.

KDV (Katma Değer Vergisi): ÖTV'nin üzerine uygulanan KDV, verginin bir başka katmanını oluşturuyor.

Bingöl'ün paylaşımı şöyle:

Bu gece yapılacak artış ile birlikte İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatı 45,29 TL olacaktır. Bunun;

-11,98 TL’si ÖTV

-7,54 TL’si KDV

-Toplam vergi 19,52 TL olacaktır.

-Satış fiyatı içerisinde vergi oranı %43,1’dir.