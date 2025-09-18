Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam daha kapıda. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira zam yapılacak. Zammın ardından bazı şehirlerde benzin fiyatı 56 lirayı aşacak.

Benzinin litresi 56 lirayı aşacak

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yapılacak son zamla birlikte özellikle büyük şehirlerde benzin litre fiyatının 56 lirayı geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de en pahalı akaryakıt nerede?

18 Eylül itibarıyla Türkiye’de en pahalı akaryakıt Hakkari’de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55,37 lira, motorinin litresi ise 56,92 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişim dikkate alınarak hesaplanıyor.