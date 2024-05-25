Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında şu şekilde:
İstanbul
- Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 41,22 TL
- Motorin litre fiyatı: 40,17 TL
- Anadolu Yakası
- Benzin fiyatı: 41,29 TL
- Motorin litre fiyatı: 40,22 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 42,23 TL
- Motorin litre fiyatı: 41,15 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 42,51 TL
- Motorin litre fiyatı: 41,46 TL
Kaynak: Haber Merkezi