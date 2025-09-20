Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle “Benzine zam var mı?”, “Motorine zam geldi mi?” soruları gündemde öne çıkıyor. 20 Eylül 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Kurşunsuz Benzin 95 (Excellium95): 53,05 TL/litre

Motorin: 54,39 TL/litre

Motorin (Excellium): 54,35 TL/litre Nazilli Fen Lisesi 2025 teknofest'te 1 .oldu İçeriği Görüntüle

Fuel Oil: 30,08 TL/kg

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmalar, özellikle şehirler arası yolculuk yapan ve günlük kullanımda araç sahibi olan vatandaşların gündeminde. Araç sahipleri, fiyat artışlarının ardından yakıt maliyetlerini planlamak için sürekli güncel fiyatları takip ediyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel unsur rol oynuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalya piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru üzerinden hesaplanıyor.

Bu hesaplamaların ardından dağıtım şirketleri, rekabet koşulları ve bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak şehir bazında satış fiyatlarını belirliyor. Dolayısıyla aynı akaryakıt türü, şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki artış veya düşüşleri yakından takip ederek, bütçelerini buna göre planlamak istiyor. Güncel fiyat bilgileri, resmi dağıtım şirketleri ve EPDK tarafından her gün güncelleniyor.