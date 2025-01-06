Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 Ocak 2025 itibarıyla benzin fiyatlarına zam geleceği açıklanırken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam yapılacak. Zamlı fiyatlar, 7 Ocak Salı günü itibarıyla pompaya yansıyacak.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul: 44,05 TL

Ankara: 44,43 TL

İzmir: 44,88 TL

Motorin fiyatlarında değişiklik yok

Motorin (mazot) fiyatlarında şu an için herhangi bir artış ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük döviz kuruna göre belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV dahil nihai satış fiyatı oluşturuluyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişikliklerinin fiyatlarda belirleyici olduğunu vurguluyor.