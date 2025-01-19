Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 38 yaşındaki Abdulkadir Doğan, tıraş olmak için gittiği berberde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Olay, Haliliye ilçesinin bir berber salonunda gerçekleşti. Abdulkadir Doğan, tıraş olmak amacıyla gittiği berberde, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırganı arıyor

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı. Olayın faillerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.