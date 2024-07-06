İstanbul ve Ankara'daki berberlerin haftalık izin günleri netleşti. "Berberler hangi gün açık, pazar günü kapalı mı?" sorusu yanıt buldu.

İstanbul berberleri pazar günleri kapalı

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'daki berberlerin pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Akyüz, bu düzenlemenin berberler için sevindirici olduğunu belirtti ve esnafa yaptıkları anket sonucunda berberlerin %93'ünün pazar gününün tatil günü olmasını istediğini ifade etti.

"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konuda daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar verdi. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri kapalı olacak."

Ankara'da da pazar günleri tatil

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara'daki berberlerin de pazar günleri çalışmayacağını bildirdi. Kara, bu kararı berberler olarak uzun süredir beklediklerini ve Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabetin ortadan kalktığını söyledi.

"Berberlerimiz artık bir gün dinlenme fırsatı bulacağı için daha verimli çalışacak. Esnafımız ailesine ve sevdiklerine zaman ayıramıyordu. Düzenlemeyle berberlerimiz artık kendilerine ve sevdiklerine vakit ayıracak."