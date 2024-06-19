Coşkulu sahne performansıyla ve enerjisiyle olduğu kadar seslendirdiği şarkılarla eğlenceyi doruğa taşıyan Mardini sahnede hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Genç sevgilisi Dilara Talay ile ayrıldıklarını söyleyen Mardini, “Yaz aşkı olur mu?” sorusuna, “Aşkı mevsime göre ayıramıyorum. Aşk her zaman aşktır. Şu an hayatımda kimse yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem” yanıtını verdi. Çeşme’den sonra Kıbrıs ve İstanbul’da da sahneye çıkacak olan şarkıcı, “Çok çalışıyorum. Beş yıl sonra bu kadar yoğun tempoyla çalışmam. Emekli olmayacağım ama şimdiki gibi fazla mesai de yapmayacağım” diye konuştu.

Muhabir: Mesut Varlık