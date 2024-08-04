Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun Yalıkavak'ta vereceği konser öncesi, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile birlikte Bodrum'un gözde tatil beldesinde görüntülendi.

Rahat stili dikkatlerden kaçmadı

Beren Saat, rahat bir stil tercih ederek renkli bir etek ve beyaz spor atlet giymişti. Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile birlikte şezlongda oturarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkili, güneşli havanın tadını çıkarırken, objektiflere samimi ve neşeli anlar yansıdı.

Kenan Doğulu'nun konseri için Bodrum'da bulunan çiftin bu tatil kaçamağı, sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.