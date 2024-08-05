Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum’daki tatillerinde hem dinlenip hem de eğlenmeye devam ediyor. Yalıkavak’taki plajda görüntülenen çift, romantik anlarıyla dikkat çekti. Özellikle, iskeleden el ele çivileme tarzında suya atlamaları tatilin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum tatillerinde dinlendirici anlar geçirmeye devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan çift, şezlonglarda keyifli bir zaman geçirdikten sonra akşam saatlerinde plajdaki mekânda eğlenceli anlar yaşadı.

Öğlen saatlerinde dinlenme alanında vakit geçiren çift, ilerleyen saatlerde plajın iskeletinden denize el ele çivileme tarzında atladı. Bu cesur ve romantik hareket çevredeki tatilciler tarafından “Aşk atlayışı” olarak adlandırıldı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İskeleden suya atladıktan sonra uzun süre denizin tadını çıkaran Doğulu ve Saat, denizden çıktıktan sonra otellerine kahkaha ve mutluluk içinde döndü. Çiftin bu anları tatilin ne denli keyifli geçtiğini ve ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.