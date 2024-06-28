Sahnedeki güçlü yorumu ve güzelliğiyle dikkat çeken Gürsoy, yeni projeleriyle gündemde kalmayı başarıyor. Sezen Aksu imzası taşıyan bu eser, Berfin Gürsoy’un yorumu ve Mete Artun’un düzenlemeleriyle dinleyicinin ilgisini çekti. Ancak Berfin Gürsoy, klip çalışmasıyla da adından söz ettirdi.

Savaş görüntüleriyle klip çalışması

Bilgisayar başına oturan Gürsoy, üye olduğu platformlardan savaş görüntülerini satın aldı. Bu görüntüleri renklendirip, açılarını değiştiren ve aralara kendi görüntülerini ekleyen sanatçı, 8 saat gibi kısa bir sürede klip çalışmasını tamamladı. “Bir özel çekim yapmadığım için bunun adı yönetmenlik mi? Bilmem ama gidip çekseydim bunları çekerdim,” diyen Berfin Gürsoy, savaşın her yerden görülebilen bir şey olduğunu belirtti. “Kalbi olan herkes savaşı görüyor zaten,” ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu’nun “Vay” isimli şarkısına yaptığı klip ile savaşları sanatçı duyarlılığıyla protesto eden Gürsoy, bu eserin kendisi için özel bir çalışma olduğunu vurguladı.