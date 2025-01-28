Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtı. 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olay sonrasında birçok ünlü isim, programlarını erteleme kararı aldı. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti de, Samsun’daki "Çift Terapisi" stand-up gösterilerini iptal ettiklerini duyurdu.

Berfu Yenenler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız olay sebebiyle gülmeye ve güldürmeye yüzümüzün olmamasından kaynaklı olarak, yarınki gösterimizi iptal etme kararı aldık. Hayatımıza ve işlerimize devam ediyoruz ama sahneye çıkıp, 1.5 saat güldürecek gücümüz yoktu" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden gösteri iptalleri

Bolu Kartalkaya'daki yangının ardından Cem Yılmaz, Gülşen, Haluk Levent, İbrahim Tatlıses ve Edis gibi sanatçılar da konserlerini erteleyerek, duygusal bir saygı duruşu gerçekleştirdi. Cem Yılmaz, 22 ve 23 Ocak'ta gerçekleştirmeyi planladığı gösterilerini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.