Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan korkunç yangın, Türkiye’yi derinden sarstı. Yangında hayatını kaybedenlerin arasında 3 yaşındaki oğlu Mete’nin sınıf arkadaşı ve ailesinin de bulunduğunu açıklayan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük üzüntüsünü dile getirdi. "Aklımı kaçırmak üzereyim," diyen Yenenler, ihmallerin neden olduğu bu trajedinin sorumlularının bir an önce hesap vermesini istedi.

Acı gerçekler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında, 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Ünlü isimler olayın şokunu yaşarken, Berfu Yenenler ise, oğlu Mete'nin okul arkadaşının ve ailesinin kaybına dikkat çekti. Yenenler, çocuklarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmadığını ve ihmallerin can kayıplarına neden olduğunu vurguladı. Bu trajik olay, halk arasında büyük tepkilere yol açtı.