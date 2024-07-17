İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kapıkayası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yönelik mücadele devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor.

Şu ana kadar 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangınla mücadele ediliyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının yayılması önlenmeye çalışılıyor.

Detaylar gelecek...