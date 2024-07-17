İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kapıkayası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yönelik mücadele devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor.

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Şu ana kadar 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangınla mücadele ediliyor.

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Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının yayılması önlenmeye çalışılıyor. 

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Detaylar gelecek... 

Editör: Simge Akbulut