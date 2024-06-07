Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Bilimin, sağlığın ve sanatın kenti Bergama'nın zengin tarihine vurgu yaparak, öğrencilere cesaret ve azimle yollarına devam etmeleri için tavsiyelerde bulundu.

"Kendine güven, azmini kaybetme, hayallerinin peşinden koş" başlığı altında yapılan açıklamada Prof. Dr. Tanju Çelik, öğrencilere hitap ederek, aylarca süren emeklerinin ve yoğun çalışmanın karşılığını alacaklarına olan inancını vurguladı. Ayrıca, sınav stresini yönetmenin ve soğukkanlılığını korumanın önemine değinerek, öğrencilere cesaret ve motivasyon aşıladı.

Çelik, Bergama Belediyesi olarak Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile öğrencilerin yanında olduklarını ve onların başarıları için destek verdiklerini ifade etti. Son olarak öğrencilere her zaman güvenmelerini, azimlerini kaybetmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi.

Öğrencilere yönelik bu motive edici mesajlar, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik'in öğrenci topluluğuna verdiği değeri ve desteği yansıtıyor.